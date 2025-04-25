Amedspor maçında Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca, “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK), sevk edilen Burak Süleyman'a 4 maç ceza verildi.

19 Nisan'da Diyarbakır'da oynanan maçta “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Süleyman, Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 4 resmi maçtan men ve 118.800 lira para cezası aldı.

AMED’E PARA VE TRİBÜN CEZASI

Öte yandan, aynı maçla ilgili olarak Amed Sportif Faaliyetler’e ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 336.000 lira para cezası ve tribün blok kapatma cezası verildi.