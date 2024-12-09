Ahlatcı Çorum FK’da futbolculara bir gün izin verildi.
Teknik Direktör Serkan Özbalta cumartesi günü oynanan Manisa FK maçının ardından futbolculara izin verdi. Maçın ardından pazar sabahı erken saatlerde Çorum’a dönen kırmızı siyahlı takım dünü dinlenerek geçirdi.
Kırmızı Siyahlı takım bugün saat 15.00’de tesislerde toplanacak ve saat 16’da yapacağı antrenmanla pazar günü sahasında Amedspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başlayacak.
Çorum FK’da sakatlıkları devam eden isimlerden Loick Landre’nin bu haftada takıma katılması zor görülüyor.
Sakatlığı biten Suat Kaya’nın ise bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.
Burak Süleyman’ın durumu ise bugün belli olacak.