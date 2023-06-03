FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde kamulaştırması tamamlanan bir bina daha yıkıldı.

Geçtiğimiz hafta Çorum Park yanında otopark olarak kullanılan binanın yıkılmasının ardından bugün de Bedesten’in yanındaki Sarı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Binanın yıkım törenine katılan Beleidye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, buranın şehrin en önemli noktalarından biri olacağını söyledi.

Merkez otobüs durağı, Çorumpark, Bedesten gibi yapıların olduğu bu bölgenin çok büyük bir meydana kavuşacağını anlatan Aşgın, bol meydanlı, ferah, yaşanabilir, nefes alan şehir için çalıştıklarını belirterek; “Burası, şehrin en önemli noktalarından birisi olacak. Bedesten’in tüm kubbeleri tamamlandı, diğer işlemleri hızla devam ediyor. İnşallah yıl sonu itibariyle bitmiş olacak. Bedesten devam ederken, Bedesten’i ortalayan İneyatullah Cami’ni merkeze alan, Çorum Park ile birleşen çok büyük bir meydan düşünüyoruz burada. Bu meydanın önünde birkaç engel vardı. Onlardan bir tanesi geçtiğimiz haftalarda yıktığımız otopark binasıydı ve orayı kamulaştırarak yıkımını gerçekleştirdik. İkinci olan Bedesten’in yanındaki sarı binayı da bugün yıkıyoruz. Burası şehrin cazibe alanlarından bir tanesine dönüşüyor. Şehir estetiği açısından meydan çok önemli. Şehrimizde düne kadar hemen hemen hiç meydan yokken, şu an Kadeş Barış Meydanımız var. Tarihi Ulucami civarında 14 bin 500 metrekarelik bir tarihi meydan için kolları sıvadık. Yine Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ne Bedesten merkezli bir meydan ve Çimento Fabrikası arazisine meydanlar yapacağız. Bol meydanlı, ferah, yaşanabilir, nefes alan şehir için çalışıyoruz. Şehrimiz nefes alan bir şehre doğru dönüşüyor. Yeni yollarla, yeni meydanlarla, yeni sosyal donatı alanlarıyla hemşehrilerimizin daha mutlu olabileceği ve nefes alabileceği bir şehre adım adım yaklaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.