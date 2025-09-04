Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Çorum İl Hakem Kurulunda değişime gidildi.

Geçtiğimiz yıl 14 Eylül'de göreve başlayan Mahmut Selçuk bir yılını dolduramadan il hakem kurulundan alındı.

Yeni sezonda görev alacak hakem ve gözlemci klasmanlarının açıklanmasının ardından klasman hakemi düşen, yerine klasmanlara hakem çıkartamayarak başarısız bir dönem geçiren Selçuk yönetimindeki il hakem kurulu merkez hakem kurulu tarafından görevden alındı. Mahmut Selçuk'un geçmiş dönemlerde sosyal medya hesaplarında yapmış olduğu paylaşımlar sebebiyle merkez hakem kurulu tarafından savunması istendiği ve ardından görevinden alındığı öğrenildi.

Yeni başkan Durmuş Buyruk oldu

Mahmut Selçuk'un görevden alınmasının ardından merkez hakem kurulu Çorum İl Hakem Kurulu başkanlığına il gözlemcisi Durmuş Buyruk'u atadı. Durmuş Buyruk başkanlığındaki kurulda Başkan Vekili ve Eğitim Sorumlusu Mustafa Bıçakcı, Gözlemci Atama Sorumlusu Deniz Şahin, Antrenman Sorumlusu Özkan Kaya ve Raportör Mustafa Ecevit oldular.