AK Parti Kurucu İl Başkanı, 22. Dönem Çorum Milletvekili, 17. ve 18. Dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Şehitlik yanında bulunan arsanın satışının ardından açıklama yaptı.

Çorum Belediyesi'nin mülkiyetine ait 11 bin 580 metrekare arsa kapalı teklif, açık artırma usulü ile ihale edilmiş, 325 milyon liralık teklifle satılmıştı.

BELEDİYEMİZE VE ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN

Arsa satışının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Muzaffer Külcü, son günlerde yüksek rakamlara satılan arsaların kendi döneminde alındığına dikkat çekerek, “Yapılan ihalenin ve elde edilen satış gelirinin Belediyemize ve şehrimize, arsanın ise alıcısına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BELEDİYEMİZE BEDELSİZ OLARAK KAZANDIRMIŞTIK

Söz konusu arsayı kendi döneminde Çorum Belediyesi’ne bedelsiz olarak kazandırdıklarını hatırlatan Muzaffer Külcü, “Satışı söz konusu olan arsa basın organlarınca çimento fabrikası arsası gibi yazılsa da doğrusu bu değildir. Satışı yapılan arsanın kök taşınmaz bilgileri Bahçelievler Mahallesi 171 ada 9 ve 10 no’lu parsellerdir. 10 no’lu parsel 13.311 metre² , 9 no’lu parsel ise 15.677 metrekarededir. Bu arsa başkanlığımız döneminde Belediyemize bedelsiz olarak ( devri yapan kooperatifin yasal zorunluluğu sebebiyle emlak beyan değeri üzerinden cüzi ödeme yapılarak kazandırılmıştır” açıklamasında bulundu.

29 DÖNÜMLÜK TAŞINMAZ

11 dönümü satılan taşınmazın geçmişe toplamda 29 dönüm olarak Belediyeye devralındığını dile getiren Külcü, “5- 6 dönümlük kısmı şehitlik yolu genişletilmesinde kullanılmıştır. Kalan kısmının ise imar planı yapılarak, Belediye arsa stokuna dahil edilmiştir. Taşınmazın 11 dönümlük kısmı satılarak 325 milyon liralık gelir elde edilmiştir. Kalan kısmının da böyle bir bedelle satılacağını düşünürsek tek bir operasyonla Belediyemize kazandırdığımız taşınmazın değerinin 650 milyon Türk Lirası olduğu anlaşılacaktır. O dönemde emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKACA BENZER TAŞINMAZLAR DA VAR

“Belediyemize taşınmaz kazandırmak görev dönemimizde hassasiyet gösterdiğimiz en önemli hususlardandı” diyen Külcü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Yakın zamanda 40 milyon TL’ye satılan Faik Tonguç Çocuk Kütüphanesi yanındaki arsa, dört ihalede toplam 300 milyon TL’ye satılan Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerindeki arsa, eski ataş alanı olarak bilinen 300 dönüme yakın arsa, şimdi bedeli mukabil Belediyemize arsa devri yapılan eski stadyum arsası (tahmini değeri 2 milyar TL ) bunların başlıcalarıdır. Bunlara benzer daha onlarca yer sayabilirim.

VİZYONER OLMAK GELECEĞİ DÜŞÜNMEK GEREK

Şimdi de mevcut yönetim, mutlaka benzer taşınmazlar ediniyordur. Kamu yöneticilerinin sadece günü değil, geleceği de düşünmesi gerekir. 15/25/30 sene sonrasını da hesap ederek adım atılmalıdır. Belediye, operasyonel bir yönetim merkezidir. Klasik idareci mantığı ile hareket edilemez böyle hareket edilirse önce duraksama, sonra gerileme başlar.

Bu rutine düşmemek, geçmişe takılıp kalmamak lazım. Sürekli ufka bakmak, yeni projeler yapmak, yeni hayaller kurmak icap eder. Ancak büyük hayalleri olanlar büyük eserler bırakırlar. Elde edilen bu satış gelirlerinin Belediyemiz ve şehrimiz için büyük eserlerin inşasına vesile olacağına gönülden inanıyorum. Belediyemize ve alıcısına ihalenin hayırlı olmasını diliyorum.”