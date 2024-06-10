Çorum Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde şehrin genelinde hummalı bir temizlik çalışması başlattı.

Cadde ve kaldırımları yıkayarak temizleyen ekipler, trafiği aksatmamak için gece yarısından sonra çalışıyor.

Çorum’un temiz şehir imajını bir adım daha ileriye taşımak için gece gündüz çalışan Çorum Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı öncesi cadde ve kaldırımları tazyikli su ile yıkıyor.

Yol süpürme araçlarının da görev aldığı temizlik çalışması Fatih Caddesi, Bahabey Caddesi, Hamit Kaplan Caddesi, Gazi ve İnönü Caddeleri ile Akşemseddin Camii, Abdibey Camii, Ulu Mezarlık ve Çiftlik Mezarlığı bölgesinde bayram sabahına kadar devam edecek.

Bayram öncesi şehrin genelinde hummalı bir temizlik çalışması başlattıklarını belirten Başkan Aşgın, “Hemşehrilerimizin cadde ve sokakları tertemiz bir Çorum'da, huzurlu bir bayram geçirmeleri için gece gündüz aşkla çalışıyoruz. Kurban Bayramı öncesi şehrimizin her noktasını titizlikle temizleyerek güzel bir görüntü sunmayı hedefliyoruz. Tüm ekiplerimize gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Şehrimiz için gece gündüz aşkla çalışıyoruz.” dedi.