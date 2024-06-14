Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Ortaköy’i ziyaret etti. Ziyarete Gençlik ve Spor Şube Müdürü Erdoğan Şahinci’de eşlik etti.

Ziyaret sırasında İl Müdürü Çağlar, Belediye Başkanı Taner İsbir’i ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında İl Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkanı Taner İsbir ile ilçedeki spor tesisleri, yatırımları ve faaliyetleri konusunda görüş alış verişinde bulundu.

Ziyarete katılan Ortaköy İlçe Müdürü Ufuk İsbir’de tesisler konusunda bilgiler verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ziyaret sonunda Belediye Başkanı Taner İsbir’e tşört hediye etti.