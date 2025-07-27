23 ve 24. Dönem AK Parti Çorum Milletvekili, önceki Azerbaycan Büyükelçisi, halen Külliye’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Müşaviri olarak görev yapan hemşehrimiz Doç. Dr. Cahit Bağcı ile Leyla Bağcı’nın oğulları Furkan ile Emine-Günay Barın ailesinin kızları Rabia'nın düğün merasimi Ankara’da gerçekleştirildi.

İller Bankası Macunköy Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen nikah törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra başta Ankara ve Çorum’dan olmak üzere siyaset, yargı, bürokrasi ve iş dünyasının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.