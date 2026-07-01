Kübra Tekmen’in kurucusu olduğu Çalıkuşu Sanat Akademi hizmete açıldı.

Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 8. Sokak Numara 6 adresinde hizmete giren akademinin açılışına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı Zubeyir Tuncel, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve ÇESOB’a bağlı odaların bazı başkanları, Hitit Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu ve davetliler katıldı.

Yaz dönemi kayıtlarına başlayan akademi, her yaştan sanatseveri müzik ve resimle buluşturuyor.

Akademide piyano, keman, yan flüt, bağlama, gitar ve resim branşlarında eğitim verilecek.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek derslerde bireysel ve grup eğitimlerinin yanı sıra öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmeye yönelik çalışmalar da yapılacak.

Kübra Tekmen, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar ve gençler için kontenjanların sınırlı olduğunu belirterek kayıtların devam ettiğini ifade etti.