Çorum FK bugün evinde oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Kırmızı Siyahlı takımın dün saat 16’da tesis sahasında yaptığı antrenmana sakatlıkları devam eden Geraldo, Ozan ve Ahmethan Köse dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas çalışması ile devam etti. Daha sonra duran top çalışması yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta bu çalışma sırasında mevkisel olarak uyarılarda bulundu.

Çalışmanın son bölümünde Boluspor maçının oyun taktiğini çalıştıran Teknik Heyet bu böümde rakibin artıları ve eksileri konusunda uyarılarda bulunarak dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgiler verdi.

Çorum FK bu çalışma ile Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı ve ardından da tüm takım tesislerde kampa girdi.