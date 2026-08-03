Çorum'un en önemli ulaşım akslarından olan Gazi Caddesi'nde bugün başlayan asfalt çalışmaları bir hafta sürecek.

İki etap halinde yürütülecek çalışmalar çerçevesinde bin 700 metrelik alana yaklaşık 9 bin ton sıcak asfaltın serilecek. Çalışmalar çerçevesinde caddenin ilk etabı sabah saatlerinde araç trafiğine kapatıldı. Çalışmaların yaklaşık bir hafta içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Bu önemli bir aşama. İnşallah bundan sonraki süreçte caddemizde kazma işlemi olmayacak. Tertemiz bir işçilik olacak. İnşallah Gazi Caddemizin bu kısmı uzun yıllar hizmet verecek. Bizim için bütün caddelerimiz, bütün sokaklarımız çok kıymetli ve şu an şehrimizin muhtelif birçok cadde sokağında işimizin başındayız. Sezonu çok iyi değerlendiriyoruz. Ama Gazi Caddesi adeta bir vitrinimiz. Bu anlamda da hem meydan çalışmaları hem restorasyon çalışmalarımızı daha da ön plana çıkartacak bir çalışma oluyor. Bir haftaya yakın sürecek çalışmaları sebebiyle burada oluşabilecek toz, toprak, ufak tefek sıkıntılar, trafikle ilgili problemlerden dolayı tüm hemşehrilerimizden de anlayış bekliyoruz. Kısa sürede çözmek için biz bütün birimlerimizle, teyakkuz halinde, aşkla, coşkuyla, hızlı bir şekilde çalışıyoruz. En kısa süre içerisinde de inşallah buradaki işimizi tamamlayıp çıkacağız" dedi.

1700 METREYE 9 BİN TON ASFALT SERİMİ

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürü Yunus Emre Bölükbaşı da, "Gazi caddesini iki etapta yenileme çalışmalarımızla başladık. Toplamda bin 700 metre uzunluğumuz var. 9 bin tona yakın sıcak asfalt serimi yapacağız" diye konuştu.