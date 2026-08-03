CHP'de yaşanan ayrılık ve sonrasında gelen Yeni Parti yapılacak bir seçimde ne kadar oy alır? Herkesin aklındaki sorunun yanıtı için ORC bir anket yaptı. Anket Yeni Parti kurulduktan sonra yapılan ilk çalışma. 27-29 Temmuz tarihleri arasında yapılan ankette "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi.

YENİ PARTİ VE CHP NE KADAR OY ALIYOR?

ORC'nin yayınladığı anket verilerine göre Özgür Özel'in Yeni Parti'si olası bir seçimde AK Parti'nin ardından ikinci sırada bulunuyor. Ankette dikkat çeken bir diğer veri ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun butlan ile döndüğü CHP'nin son durumu... CHP bir seçim durumunda sanıldığı kadar oy kaybı yaşamıyor ve 3. sırada bulunuyor. ORC anket verilerine göre partilerin oy oranları şöyle:

Ak Parti %32,5

Yeni Parti %19,4

CHP %11,8

DEM %8,5

MHP % 8.1

İYİ PARTİ % 5.6

ZAFER PARTİSİ %3.8

BBP %3.4

SAADET PARTİSİ %2.2

Y. REFAH % 2