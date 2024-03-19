Dedesi Çanakkale Savaşında şehit olan Arif Sarıgül, aile olarak şehitlik madalyası, onur belgesi ya da şehitlik beratı istediklerini belirtti.

İsmi Arif olan dedesinin Çanakkale Savaşları sırasında cephede yaralandıktan sonra 15 Ekim 1915 tarihinde Cenup Grubu Emraz-ı Adiye Hastanesinde şehit olduğunu kaydeden Arif Sarıgül, “Geçtiğimiz yıllarda aile olarak şehitlik madalyası talebimizi ilgili kurumlara dilekçe ile ilettik ancak bize gönderilen cevapta, “Dünyadaki ilk ulusal direniş olarak pek çok millete örnek olan Çanakkale Savaşına katılanlara hizmet veya anı madalyası verilmesi, bu insanların manevi şahsiyetlerine duyulan şükranın ifadesi bakımından iyi niyetli bir düşünce olmakla birlikte, savaşa katılanların tespit edilmesi ve bunların mirasçılarının bulunması çalışmalarında güçlüklerle karşılaşılabileceği ve gerçek hak sahiplerinin mağdur edilebileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, Çanakkale Savaşına katılanlara madalya verilmesi, diğer bölgelerde yapılan savaşlarda şehit olanlar için emsal teşkil edebilecek ve bu bölgelerde savaşıp şehit olanların yakınlarından da madalya verilmesi talepleri gelebilecektir. Dolayısıyla, her cephede savaşanlar için ayrı ayrı madalya verilmesi durumu ortaya çıkabilecektir. Bir bütün olan vatanımızın her karış toprağını savunmak için gözünü kırpmadan canını feda eden aziz şehitlerimizin halkımızın gönüllerinde müstesna bir yeri olduğu aşikardır. Bununla birlikte, 3972 sayılı "Çanakkale Şehrine Altın Madalya Verilmesi Hakkında Kanun" ile Çanakkale Savaşlarında şehit düşenlerin anısına şehre altın madalya verilmiştir” denildi. Biz şehit torunları olarak eğer madalya verilmeyecekse onur belgesi ya da şehitlik beratı istiyoruz. Gururla muhafaza edeceğimiz bu belgeler bize çok görülmemelidir” ifadelerini kullandı.