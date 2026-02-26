Ramazan ayının manevi atmosferi Çorum’da bir kez daha dayanışma ruhunu güçlendirdi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum İl Temsilciliği, il merkezi ve ilçelerde ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını tek tek çalarak destek çalışmalarını sürdürüyor.

Gönüllüler, yüzlerce aileye ulaşarak yalnızca bir yardım değil, aynı zamanda umut taşıyor. Dernek bu yıl geleneksel gıda kolisi uygulaması yerine, ailelerin kendi ihtiyaçlarını özgürce karşılayabilmeleri amacıyla alışveriş çeki dağıtıyor.

Böylece her aile, kendi evinin eksiklerini kendi belirleyerek daha kapsayıcı bir destekten faydalanabiliyor. Cansuyu Çorum İl Temsilcisi Emrah Öztekin, yaptığı açıklamada Ramazan ayında yürüttükleri yardım faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

“Ramazan, paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir ay. Bizler yalnızca bir yardım ulaştırmıyoruz, bir sofraya umut, bir haneye tebessüm götürmeye çalışıyoruz. İlimizin en ücra köylerine kadar ulaşmak için gönüllülerimizle birlikte sahadayız. Hayırseverlerimizin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz” diyen ve yurt dışındaki çalışmalara da değinen Öztekin, özellikle Gazze için yürütülen yardım faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirtti. Şu ana kadar 100’den fazla yardım tırının Gazze’ye ulaştırıldığını ifade eden Öztekin, Ramazan’da dağıtılmak üzere hazırlanan 20 tırlık yeni yardım filosunun da kısa süre içinde yola çıkacağını ifade etti.

Ayrıca fitre bağışlarının da Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için özel bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Öztekin, “Derneğimiz, yalnızca Gazze değil, Sudan, Yemen, Arakan, Keşmir ve Afrika’daki ihtiyaç sahibi bölgelere de yardım ulaştırmaya devam ediyor. Çorum’da ise gönüllüler, “bir kapı da biz çalalım” diyerek çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan’ın bereketi, şehirdeki dayanışma ruhuyla birleşerek yüzleri güldürmeye devam ediyor. Hayır sahiplerinin desteklerini bekliyoruz” dedi.

