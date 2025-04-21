Cansuyu Derneği Çorum İl Temsilcisi Emrah Öztekin, kurban hisse bedellerinin, Afrika'da 4 bin 500 lira, Gazze'de ise 16 bin lira olarak belirlendiğini ifade etti.

Cansuyu Derneği Çorum İl Temsilcisi Emrah Öztekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cansuyu Derneğinin, 2009'dan bugüne kurban organizasyonlarında genel fiyatlandırma yerine, bölge bazlı fiyatlandırma yöntemi kullanıldığını hatırlattı.

Derneğin, farklı fiyatlandırma sisteminin uygulanmasının nedeninin, bölgelere bağlı olarak kurbanlık hayvan fiyatlarının farklılık göstermesi olduğunu kaydeden Öztekin,

“Bu yıl Kurban Bayramı süresince Türkiye, Gazze, Filistin kampları, Arakan, Yemen, Afrika ve Asya kıtası başta olmak üzere pek çok ülke ve bölgede kurban organizasyonu gerçekleştireceğiz. Kurban hisse bedelleri ülkelere göre en makul seviyede tutulmaya çalışılıyor. Afrika'da hisse bedeli 4 bin 500 lira, Asya ülkelerinde 5 bin 500 lira, Arakan Kampları ve Yemen'de 7 bin 600 lira, Filistin kamplarında 14 bin lira, Türkiye'de 15 bin lira ve Gazze'de ise 16 bin lira olarak belirlendi” dedi.

Kurulduğu günden beri yürütülen kurban organizasyonu çalışmalarının kayıt altına aldığını belirten Öztekin, 2010'dan bu yana ise kurban kesim ve dağıtım görüntülerini bağışçılara gönderdiklerini dile getirdi.