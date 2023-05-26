FATİH AKBAŞ

Cansuyu Yardımlaşma Derneği Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı. Cansuyu Yardımlaşma Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, kurban hisse bedellerinin belli olduğunu belirtti.

Cansuyu Derneği’nin “Kurban; Allah’a Yakınlaşmak, Muhtaçla Paylaşmaktır” sloganıyla muhtaçlara ulaşmaya devam ettiğini belirten Emrah Öztekin, “Siz de kurban bağışında bulunarak gerçek muhtaçları sevindirebilirsiniz. Cansuyu Derneği yılların vermiş olduğu tecrübe, bağımsız ve yasal olarak gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde, Türkiye’nin en büyük ve en güvenilir bağış kurumları arasında yer almaya devam etmektedir. 2005 yılından bu güne kadar, bağışçılarımızla, milletimizle buluşmamıza, birlikte kıtalar aşmamıza vesile olan önemli çalışmaların başında Kurban Organizasyonlarımız gelmektedir. Yapılan çalışmalarımız neticesinde, kurban ibadetini yerine getirme durumu mümkün olmayan, hatta hayatlarında hiç kurban eti yememiş olan insanlara kurban eti ulaştırıyoruz. Çalışmamız neticesinde ülkemizde, farklı kıtalarda ki onlarca ülkede ve yüzlerce bölgede, sayıları milyona ulaşan muhtaç insanlara ulaşmış oluyoruz. Kurban hisse bağışı yapacak olan bağışçımızın bağışı derneğimize ulaştıktan sonra, kendisine bağışının alındığına dair bilgilendirme mesajı gönderilmekte, kesim gerçekleştirildikten sonra hissesinin kesimi gerçekleştiğine dair mesaj ulaştırılmaktadır. Cansuyu Derneği 2009 yılından bu yana Kurban Organizasyonlarında genel fiyatlandırma yerine, bölge fiyatlandırması yöntemini kullanmaya başlamıştır. Farklı fiyatlandırma sisteminin uygulanmasının nedeni; kurbanlık sıfatı taşıyan ve kesim yapılması dinen uygun olan hayvanların, bölgelere bağlı olarak fiyatlarının farklı olmasıdır” dedi.

2023 Kurban bedellerinin; Afrika 2.000 TL, Asya 2.600 TL, Arakan Kampları 3.500 TL, Yemen 4.100 TL, Türkiye Deprem Bölgesi 5.900 TL Filistin Kampları ve Gazze 7.500 TL olarak belirlendiğini kaydeden Öztekin, “Kurban bağışlarını belirlenen bedeller karşılığında vekaleten kestirip etini muhtaçlara dağıtıyoruz. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Online bağışları www.cansuyu.org.tr adresinden yapabilir, 444 6 639 nolu telefondan gerekli bilgiyi alabilirsiniz” şeklinde belirtti.

Öztekin, Türkiye kurbanlarının, deprem bölgesinde kesileceğini ve etlerinin depremzedelere dağıtılacağını da ifade etti.