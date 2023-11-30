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İki sezondur Çorum FK’nın isim sponsorluğunu yapan ve kırmızı siyahlı takım gibi bir çok kulübe sportif destek veren Cantürk Alagöz’a ‘Sporda Türkiye Yüzyılı Büyük Ödülü’ verildi.

Ülke TVyayınlamakta olan ‘Spor&Spor Programı ve Dergisi tarafından 8.si düzenlenen "Sporun Devleri Buluşuyor" programında "Sporda Türkiye Yüzyılı Büyük Ödülü"nü Alagöz firması sahibi ve aynı zamanda AK Parti Iğdır Milletvekili olan Cantürk Alagöz Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan aldı.

Cantürk Alagöz ödül töreninde yaptığı konuşlada ‘Başta bu kıymetli geceyi tertipleyen organizasyon ekibine, katılımcılara ve tüm spor camiasına teşekkür ediyorum. Spor alanında başta memleketimiz Iğdır olmak üzere tüm Türkiye'de katma değer üretmeye devam edeceğiz.