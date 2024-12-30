Bölgesel Amatör Ligde Mimar Sinanspor ilk yarının son maçında Çarşambaspor deplasmanından 0-0 beraberlik ve bir puanla döndü devreyi puanla tamamladı.

Geçtiğimiz hafta sonu sahasında Geredespor karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alarak haftayı puansız kapatan Mimar Sinanspor puan sıralamasındaki altındaki rakiplerinden Çarşambaspor deplasmanına puan yada puanlar almak için çıktı.

Maça ev sahibi takım hızlı başladı ve ilk yarıda 20 dakikalık bölümde baskı ve pozisyonlar üretmeye çalıştı ancak golü bulamadı.

Bu bölümden sonra Mimar Sinan oyunda dengeyi kurdu ve orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısı 0-0 beraberlik ile sona erdi.

İkinci yarıya ise Mimar Sinan çok baskılı başladıve oyunu rakip ceza sahasına yıkarak gol için yüklendi.

Rakibinin oyundan erken düşmesinin ardından kontrolü tamamen eline alan Mimar Sinan girdiği net pozisyonlardan yararlanamadı.

Maçın son on dakikasında ise heyecan tavan yaptı.

Bu bölümde beş net pozisyona giren ve direğe takılan Mimar Sinanspor 85. dakikada penaltı atışı kazandı.

Penaltı atışına geçildiği anda maçın yardımcı hakemi bayrak kaldırarak pozisyon ofsayt dedi ve penaltıyı iptal ettirdi.

Maçın 88. dakikasında saha içindeki gerilimde Çarşambaspor’lu futbolcuların taşkınlıkları sonunda yaşanan gerilimde maçın hakemi dengeleme politikasına gittive iki takımdan birer oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Kalan bölümde iki takımda doldur boşaltlar ile gol aradı ancak başarılı olamadı ve maçta başladığı gibi 0-0 beraberlik ile sona erdi. Bu sonuçla Mimar Sinanspor devreyi 19 puanla tamamlarken Çarşambaspor ise 15 puanla tamamladı.