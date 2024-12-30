Sungurlu Belediyespor 15. maçında 14. galibiyetini sahasında Ankara Barosu takımını 3-0 yenerek aldı ve galibiyet serisini altı maça çıkardı.

Cumartesi günü Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan maçta Sungurlu Belediyespor rakibi önünde bir saat sekiz dakika süren bir maç sonunda rakibini rahat geçti.

Maça iyi başlayan ve hücumda etkili olarak bulduğu sayılarla farkı açan Sungurlu Belediyespor bu seti 25-15 kazanarak 1-0 üstünlüğü yakaladı.

İkinci sette konuk Ankara Barosu savunmayı yükseltti ve temsilcimize kolay sayı şansı vermedi.

Bu sette zorlu play-off maçlarını düşünerek tüm oyuncularına şans veren Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir bu seti de 25-20 alarak maçta 2-0 öne geçti.

Son sette ise adeta rakibine fileyi göstermeyen ve etkili oyunu ile seti 25-13 kazanan Sungurlu Belediyespor maçtan 3-0 galip ayrılarak ligde 14. maçında 13. galibiyetini aldı.