Çorum İl Sağlık Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Çatak Tabiat Parkı’nda gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatta senaryo gereği uçurumdan düşen, enkaz altında kalan yaralılar başarıyla kurtarıldı.

Afet durumlarında acil sağlık hizmetleri sunmak üzere gönüllü 20 sağlık personeline yönelik olarak Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 27-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Temel Eğitimi gerçekleştirildi. Samsun ve Çorum İl Sağlık Müdürlükleri katılımcı grubuna yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimlerin teorik kısımları için İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Salonları, pratik kısımları için ise Çatak Tabiat Parkı kullanıldı. Eğitim 31 Mayıs 2024 tarihinde Çatak Tabiat Parkında icra edilen tatbikat ile sonlandırıldı.

Katılımcılar Türkiye’de afet yönetimi ve mevzuatı, afetler ile ilgili çalışan ulusal ve uluslararası kuruluşlar, haberleşme teknikleri, afet lojistiğine giriş ve UMKE malzemeleri, olay yeri yönetim, triyaj, temel yaşam desteği, damar yolu ve kanma kontrolü, hava yolu açıklığının ve ventilasyonun sağlanması, çevresel aciller, temel KBRN, hasta/ yaralı taşıma teknikleri, enkaz altındaki hastaya yaklaşım, temel kampçılık gibi farklı konularda bilgilendirildi.