Eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren özel öğretim kurslarının oluşturduğu ÇEKAP (Çorum Eğitim Kurumları Akıl ve Planlama) Eğitim Derneği, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı ziyaret etti.

Ziyarette ÇEKAP Çorum İl Başkanı Erol Tonga ve dernek yöneticileri ile üyeleri Vali Dağlı’ya ÇEKAP hakkında bilgi verdi.

Ziyaret ile ilgili ÇEKAP’tan yapılan açıklamada, Vali Dağlı’yı ziyarette ayrıca kişisel gelişim kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı’nın çıkardığı ‘Özel Öğretim Kurslarına’ dönüşüm yönetmeliği konuşuldu.

Dernek yönetimi sektörün sorunları ile ilgili Vali Dağlı’ya taleplerini iletirken, dernek yönetimi ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın sıkça dile getirdiği “Merdiven Altı Kurumlar” ile ÇEKAP olarak mücadeleden vazgeçmeyeceklerini iletti.