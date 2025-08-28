Çorum’un Osmancık İlçesi’nde bazı çeltik tarlaları, domuzların istilasına uğradı.

Kumbaba Köyü’nde Sadık Eker’e ait çeltik tarlasına giren domuz sürüsü, ürünlere zarar verdi.

Sadık Eker, yaklaşık 50 adet domuzun gece saatlerinde tarlaya girdiğini ve çeltik ürünlerine zarar verdiğini bildirerek, üreticinin emeğinin boşa gitmemesi için domuza karşı önlem alınmasını talep etti.

“Üreticimiz domuza karşı mağduriyet yaşıyor” diyen Sadık Eker, güç koşullarda üretim yapan çiftçinin bir de domuzlarla mücadele etmek zorunda kaldığını ifade etti.