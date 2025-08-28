2025-2026 sezonunda 1. Lig’de mücadele edecek olan Çorum’un voleyboldaki tek temsilcisi Sungurlu Belediyespor’un hedefi Efeler Ligi olarak belirlendi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray, Başantrenör Mustafa Özdemir, Yardımcı Antrenör Yunus Emre Özyurdakul ve Sungurlu Belediyespor voleybolcuları, yeni sezon öncesi düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldiler.

Çorum ve bölgemizde voleybol branşında 1. Lig’de mücadele eden tek temsilci konumundaki Sungurlu Belediyespor Voleybol Takımı, yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak açıkladı.

Belediye Başkanı Muhsin Dere yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “‘Spor şehri Sungurlu’ idealimiz doğrultusunda, futbolda olduğu gibi voleybolda da gençlerimize desteğimiz tamdır. Şehrimizin temsilcisi efelerimize, Efeler Ligi yolundaki mücadelelerinde başarılar diliyorum.”