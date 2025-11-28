Çorum Akademispor kulübü sporcusu Cem Yurtsever Savate Combat Dünya Şampiyonasında ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

21-23 Kasım tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te yapılan Savate Combat Dünya Şampiyonasında finale yükselen Cem Yurtsever final maçında ev sahibi Fransız rakibine zorlu bir mücadele sonunda 3-2 mağlup oldu ve ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Cem Yurtsever finalde kaybettiği için üzgün olduğunu ancak yılmadan çalışmaya devam edeceklerini ve şampiyonluk kupası için daha fazla çalışacaklarını söyledi.

Çorum Akademispor Kulüp işletme ve antrenörü Resul Güler çalışmalarını daha yoğun şekilde sürdürerek sporcusunu hak ettiği şampiyonluk kürsüsüne çıkaracaklarını söyledi.