Arca Çorum Futbol Kulübü, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-siyahlılar, Süper Lig temsilcisi Başakşehir FK’den ayrılan Cemali Sertel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

24 yaşındaki sol bek, kariyerinde daha önce Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Başakşehir ve Hatayspor gibi takımlarda da forma giymişti.

Genç yaşına rağmen önemli bir tecrübeye sahip olan Sertel’in savunmadaki katkısı kadar hücum bindirmeleriyle de dikkat çekmesi bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Cemali Sertel ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Cemali’ye aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.