Yeni sezonun ilk maçında pazar günü evinde Amedspor ile karşılaşacak olan Arca Çorum FK hazırlıklarını dün akşam yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım dün saat 19’da tesis küçük sahasında Teknik Direktör Tahsin Tam yöretiminde yaptığı çalışmaya tüm futbolcular katılırken bazı futbolcular tedbir amaçlı düz koşu yaptılar.

Takım olarak yapılan teknik ısınma ile başlayan antrenman daha sonda kısa ve uzun pas çalışması ile devam etti.

Ardından takıma dar alanda oyun oynatan ve takımın topa sahip olmasını isteyen teknik heyet son bölümde ise kaleli oyunlar oynatarak günü tamamladı.

Arca Çorum FK, Amedspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.