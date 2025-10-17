İYİ Parti Çorum 4. Olağan Merkez İlçe Kongresi, 19 Ekim 2025 Pazar günü yapılacak.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak kongrede 400 delege oy kullanacak.

İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Cemil Sözen, yaklaşan kongre öncesi yaptığı açıklamada, kongreye tüm partilileri, diğer siyasi parti temsilcilerini ve vatandaşları davet etti. Sözen, “Birlik ve beraberlik içerisinde, demokrasiye yakışır bir kongre gerçekleştireceğiz. Tüm Çorum halkını bu demokrasi şölenine bekliyoruz” dedi.

Cemil Sözen, 4. Olağan Merkez İlçe Kongresi’nde yeniden aday olduğunu da açıkladı. Sözen, “Görevde bulunduğumuz süre boyunca partimizin ilkeleri doğrultusunda, inançla ve samimiyetle çalıştık. Amacımız; İYİ Parti’yi yerelde ve genelde iktidara taşımaktır. Bu doğrultuda, aynı kararlılıkla hizmete devam etmek için yeniden adayım” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu liderliğinde İYİ Parti’nin her geçen gün büyüyen bir halk hareketi haline geldiğini vurgulayan Sözen, “Ülkemizin karanlık gidişatını İYİ Parti’nin güneşiyle aydınlatacağız” diye konuştu.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız da, merkez ilçe kongresine tüm partilileri, diğer siyasi partilerin yöneticilerini ve Çorum halkını davet ederek, örnek bir demokrasi şöleni yaşatmak istediklerini açıkladı.