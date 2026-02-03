AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, gazetemizin kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

36’ncı yılımızı tebrik eden Yakup Alar mesajında, “Kurulduğu günden bu yana ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sunan Hakimiyet Gazetesi, Çorum’un sesi olma görevini sürdürmektedir.

Basılı yayıncılıktaki tecrübesini dijital mecralara da taşıyarak güçlü bir yayın çizgisi ortaya koyan Hakimiyet Gazetesi’nin; nice yıllar boyunca aynı sorumluluk bilinciyle yayın hayatına devam etmesini temenni ediyor, emeği geçen tüm yönetici ve çalışanlarını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.