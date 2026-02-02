CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Çorum’da düzenlediği mitingin ardından ilk değerlendirmesini yaptı.

“Çorum artık AK Parti'nin kalesi değildir” diyerek iddialı bir yorum yapan Milletvekili Tahtasız, açıklamasında şunları söyledi: “Çorumlu hemşehrilerim, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştirdiğimiz “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde meydanları coşku ve kararlılıkla doldurdunuz.

En öndeki vatandaşımızdan en sondaki vatandaşımıza kadar gösterdiğiniz birlik ve beraberlik, artık Çorum’un AK Parti’nin kalesi olmadığını tüm Türkiye’ye ilan etmiştir.

Bu tarihi günde, demokrasiye ve halkın iradesine sahip çıkan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum.

Çorum halkı zulme ve adaletsizliğe karşı sesini yükseltmiş, iradesini meydanlarda haykırmıştır. Hep birlikte daha adil, daha özgür ve daha güçlü bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz."