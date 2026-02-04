AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Çorum mitingini değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Çorum’da yaptığı konuşmaları değerlendiren Alagöz, “Çorum, günübirlik sloganlarla yönlendirilecek bir şehir değildir. Bu topraklar lafla değil, alın teriyle, yatırımla ve eserle yoğrulmuştur” dedi.

Alagöz, mitingin taşıma kalabalıklarla organize edildiğini belirterek, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Çorum’da “Çorum tarihinin en büyük mitingindeyiz” iddiası sahadaki gerçeklerle örtüşmemiştir; edinilen bilgilere göre çevre illerden yapılan taşımalara rağmen yeterli katılım sağlanamamış, miting alanının fiziki kapasitesi, otobüsün konumu ve alanın doluluk oranı dikkate alındığında Çorum mitinginin sınırlı kaldığı görülmüştür; rakamlar ve görüntüler ortadayken “tarihin en büyük mitingi” söylemi algıdan öteye geçememiş, CHP Çorum’da hem organizasyon hem de katılım açısından beklentilerin altında kalarak sınıfta kalmıştır.

Çorum’un siyasi bilincine dikkat çeken Alagöz, “Çorumlu hemşehrilerimiz neyin vaat, neyin gerçek olduğunu çok iyi bilir. Bu şehir, hamasetle değil, icraatla yol alır” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’in hızlı tren üzerinden yaptığı açıklamalara da değinen Alagöz, "Yıllarca ‘yapılamaz’ denilen, hatta karşı çıkılan projeler bugün AK Parti iktidarında hayata geçmektedir. Hızlı tren hayal değil, sahada yükselen bir gerçektir. Şantiyeleri görmeyenler, siyaset sahnesinde masal anlatmaktadır. Dün İHA’ya, SİHA’ya, yerli sanayiye karşı çıkanlar bugün kalkıp hizmetten söz edemez” diye konuştu.

CHP'li belediyelere yapılanları hatırlatan Özel, “Vatandaş çöp, trafik, susuzluk konuşurken, CHP yöneticilerinin hâlâ ‘hak, hukuk’ demesi samimiyetten uzaktır.

Çorum'a 23 yıldır sanayiden eğitime, ulaşımdan sağlığa kadar her alanda Çorum’un çehresi AK Parti iktidarlarıyla değişmiştir.

“Bu şehir algıyla kandırılamaz. Çorum, kim çalışıyor, kim konuşuyor çok iyi bilir. AK Parti olarak dün olduğu gibi bugün de eser ve hizmet siyasetimizle Çorum’un yanında olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.