Tokat’tan Ankara’ya cenazeye gitmek için yola çıkan otomobil, Çorum’un Alaca ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çorum-Yozgat karayolu Alaca Karadeniz Birlik Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tokat’tan Ankara’ya bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıkan Emre A. yönetimindeki 60 TS 130 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesindeki yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Hasan A. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkartılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.