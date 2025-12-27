Okul Sporları Yıldızlar Judo il birinciliğinde erkekler müsabaka yapılmadan il birincileri belli olurken kızlarda ise üç sıklette yapılan maçlar sonunda madalyalar sahiplerini buldu.

Erkeklerde 8 bayanlarda 10 toplam 18 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar sonunda sıkletlerinde birince olan sporcular ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandılar.

Yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular ve okulları şöyle:

YILDIZ ERKEKLER: 38 kilo: Hasan Hüseyin Akpınar (Merkez Dumlupınar), 42 kilo: Muhammet Ali Ecer (Merkez Ömür Kömürcü İHO), 46 kilo: Ahmet Kürşat Okumuş (Merkez Mustafa Kemal), 50 kilo: 1. Yusuf Derinör (alaca Selin Şahin Ortaokulu), 55 kilo: Yiğit Hamza Kılıç (Alaca Selin Şahin Ortaokulu), 60 kilo: Ahmet Emin Kılıç ((Alaca İHO), 66 kilo: Eymen Coşkun (Alaca İHO), 73 kilo: Talip Emir Kahya (Merkez Mehmet Akif Ersoy).

YILDIZ BAYANLAR: 36 kilo: 1. Büşra Mandacı (Mimar Sinan, 2. Cerensu Buzkat (Dumlupınar Ortaokulu), 3. Arisa Aksungur (Danişment Gazi), Perinsu Naz (Dumlupıpar Ortaokulu). 40 kilo: 1. Aysima Karataş (Şehit Osman Arslan Ortaokulu), 2. Esma NurDemirci (Fuat Sezgin İHO), 44 kilo: 1. Ela Su Dilekci (Merkez Gazipaşa), 48 kilo: 1. Ela Karaağaç (Salim Akaydın Ortokulu), 2. Emine Öztürk (Suheybi Rumi İHO), 57 kilo: . Zeynep Naz Duygu (Merkez Fuat Sezgin Ortaokulu).