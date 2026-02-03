Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(ÇESOB)’a bağlı esnaf odası başkanlığı seçimlerinde yeniden oda başkanı seçilen 3 isim, Seçim Kurulu’na giderek mazbatalarını aldı.

Yorgancılar, Çeyizciler ve Perdeciler Odası Başkanı Erdoğan Çerikçi, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak ve Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Şen, Seçim Kurulu’ndan mazbatalarını teslim aldılar.

Oda başkanlarını mazbata töreninde Elektrik ve Su Tesisatçıları Esnaf Odası Başkanı Erol Bozkurt, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Gazi Demir ve yönetim kurulu üyeleri de yalnız bırakmadı.