8 Mart Dünya Kadınlar Günü Masa Tenisi Turnuvasında birinciliği Eylem Teke kazandı.

Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Masa Tenisi turnuvası Çorum Spor Salonunda yapıldı.

15 Kadın sporcunun mücadele ettiği turnuvada müsabakalar sonunda Eylem Teke tüm maçlarını kazanarak birinci olurken Canan Şahin ikinciliği Nuran Şahan üçüncü Alev Bıyıkoğlu Mumcu ise dördüncü oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporcuların ödüllerini Gençlik ve Spor Şube Müdürü Gürsel Gürbüz, Masa Tenisi İl Temsilcisi Alpaslan Hoşgör, Baş Hakem Hasan İpek ve Gençlik Spor Personeli Necati Çamiçi tarafından verildi.