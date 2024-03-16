TED Çorum Koleji Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Çetin Koçak 19-26 Mart 2024 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan Trisome Game Dünya Şampiyonasında Yüzme milli takım Antrenörü olarak görev yapacak.

19-26 Mart 2024 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan Down Sendromlular Yüzme Dünya Şampiyonasında görev yapacak Çetin Koçak daha önce bir çok uluslarası alanda görev yaptı.

Şampiyonada 11 sporcu ile kota alan Türkiye yüzme milli takımında mücadele edecek sporcular: Ada Zehra Anlatıcı Sakarya, Fatma Çağla Demir Sakarya, Alperen Menç Antalya İrem Öztekin İzmir Özgün Öktem İzmir Elif Oral Muğla Yusuf Kerem Yerhan K. Maraş Berk Kocamaz İstanbulSerhat Güngör Eskişehir Arda Çınaroğlu Ankara Cengizhan Dönmez Ankara Gaye Kurubaş Yüzme Milli Takım Koordinatörü Antalya Cenk Utkuoğlu.

Koçak, Dünya şampiyonasına sıkı bir şekilde iki kamp dönemi yaparak hazırlandıklarını amaçlarının Avrupa Şampiyonu olduktan sonra Dünya Şampiyonu olarak madalya ve madalyalar alarak milli marşımız okutmak bayrağımızı göndere çektirerek ülkemizi ve Çorum ilimizi en iyi şekilde temsil etmek olarak açıkladı.

Dünya Şampiyonasında Yüzmenin dışında Basketbol Futsal Atletizim Masa Tenisi Cimnastik Judo Tenis 8 branşta 33 ülkeden 786 Down Sendromlu sporcu Trisome Game Olimpiyatları olarakta geçen Dünya Şampiyonasında mücadele edecekler.

Türkiye milli takımımız ise 86 sporcu 50 antrenör olarak ülkemizi ve federasyonumuzu en iyi şekilde temsil edecek .