HURŞİT BOZKURT

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, basın mensuplarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ağırladı.

Ahlatcı, çevre illerdeki hizmetlerin Çorum’da da olması için daha önce gösterdiği çabanın on katını göstereceğini söyledi.

Basın mensupları ilk olarak 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen ilk AK Parti grup toplantısına katıldı.

Grup toplantının ardından da AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, basın mensupları ile bir araya gelerek sorularını cevapladı.

‘GÖNLÜMÜZDEN GEÇEN HİZMETLERİN GELMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIM’

Çorumlular’ın gönlünden geçen tüm hizmetlerin şehre gelmesi için çabalayacağını belirten Milletvekili Ahlatcı, “Hızlı tren, havalimanı, hastane, acemi birliği, çevreyolu geçişimizde yaptırmayı düşündüğümüz çeşitli geçişler, yeni adliye binası, Polis Moral Eğitim Merkezi hepsini kazandırmak için daha önceki çabalarımın on katını göstereceğime söz veriyorum” dedi.

‘ÇEVRE İLLERDE OLAN HİZMETLER ÇORUM’DA DA OLACAK’

Hızlı trenin fizibilite çalışmalarının bittiğini, sadece yapım ihalesinin kaldığını aktaran Ahlatcı, “Trenimiz en geç 2028 yılına kadar bitecek. Sadece Çorum-Delice değil, Samsun’a da bağlayan hatla bu hükümet zamanında açılışı yapılacak hale getirilmesini talep ediyoruz. Çorum için çok önemli bir yatırım. Çevremizdeki illerde olan hizmetler neden Çorum’da olmasın. Tabi ki olacak. Bunu yapmayı Allah bize nasip etsin inşallah. Bu hizmetleri Çorum’a inşallah kazandıracağız” diye konuştu.

‘ASAYİŞLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME ŞART’

Artan asayiş olayları ile ilgili soruyu da cevaplayan Ahlatcı, “Bazı hususlarda yasal düzenleme şart. Silahlı aletlere ulaşmak biraz daha zorlaştırıcı olmalı. Av ve tüfekle ilgili yasal düzenleme farklı, tabanca ile ilgili yasal düzenleme farklı. İkisinin arasında kalan kısmı bir yasal düzenlemeye bağlayarak gençleri bu tür heveslerden uzaklaştırmamız lazım” açıklamasında bulundu.