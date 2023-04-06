Çorum'da tır, minibüs ve elektrikli scooter çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Emre B. (40) idaresindeki 19 BL 077 plakalı minibüs, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Buharaevler Kavşağı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Nisanur F.'nin (22) kullandığı elektrikli skutere çarparak ani firen yaptı. Bu sırada arkadan gelen Mehmet G. (31) idaresindeki 42 M 1989 plakalı tır, minibüse çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan skuter sürücüsü ve minibüs sürücüsü, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.