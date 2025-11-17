Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Merkezi tarafından Çorum İl Temsilciliğine Banu Özdil Yücel atandı.

Banu Özdil Yücel il temsilciliğine atanmasının ardından yeni yönetimi ile de ilk toplantısını gerçekleştirdi.

(Banu Özdil Yücel)

Toplantıda yeni dönem çalışma ekibi oluşturularak, Çorum’da rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ne yapılacağıyla ilgili planlar oluşturuldu.

Temsilcilik tarafından toplantı sonrası yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi: “Yeni yönetim kurulumuz, mesleki etik değerlere bağlı, bilimsel temelli ve insan psikolojisini merkeze alan bir çalışma anlayışı benimsemektedir.

Amacımız; nitelikli psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yaygınlaştırılması, meslektaşlarımızın mesleki haklarının korunması ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesidir.

Eğitimden sağlığa, adaletten sosyal hizmetlere kadar pek çok alanda görev yapan psikolojik danışmanlarımızın güçlendirilmesi, toplumun ruh sağlığına katkı sunulması ve psikolojik dayanıklılığın artırılması temel önceliklerimiz arasındadır.

Bu doğrultuda, kamu kurumları, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya; ilimizde güçlü, etkin ve saygın bir mesleki temsil oluşturmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Ayrıca toplantıya Türk PDR Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ölçer de katılım sağladı.

Ölçer, il temsilciliği çalışmalarının mesleğe önemli katkılar sunduğunu belirterek, yeni yönetim kuruluna da başarı dileklerini iletti.

Yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

İl Başkanı: Banu Özdil Yücel

İl Başkan Yardımcısı: Yaprak Biçer

İl Eğitim Sekreteri: Mehmet Altunkum

İl Teşkilat Sekreteri: Selim Keiyinci

İl Basın-Yayın Sekreteri: Göksel Tandoğan

İl Proje Sekreteri: Bahar Yorgun

İl Dış İlişkiler Sekreteri: Yahya Kuas

İl Alt Çalışma Birimleri Temsilcisi: Toprak Özkubat