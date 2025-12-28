Çorum'da 2 otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kerem B. idaresindeki EY 723 FV plakalı otomobil, Efe G'nin kullandığı 19 BM 171 plakalı otomobil ve Şahin A'nın kullandığı 42 ASE 178 plakalı hafif ticari araç, Çevreyolu Bulvarı Binevler Köprüsü altında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Necati B, Damla B, Efe G, Mustafa A, Hanife A, Gülpaşa A. ve Elif A, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çevreyolu Bulvarı Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.