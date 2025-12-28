İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir’in başkanlığında, başkanlar ve başkan yardımcılarının katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2026 yılına yönelik hedef, planlama ve projeler ele alındı.

İl genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumunun da ele alındığı toplantıda, sağlık tesislerinin hizmet kapasitesi, personel durumu, tıbbi cihaz ihtiyaçları, devam eden ve planlanan sağlık yatırımları ile halk sağlığı hizmetleri değerlendirildi.

Ayrıca 2026 yılına yönelik sağlık hizmetleri hedef ve planlamaları görüşüldü. Şehre kazandırılması planlanan yeni sağlık hizmetleri ve projeler ele alındı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; hizmet kalitesinin artırılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, vatandaş memnuniyetinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerine erişimin güçlendirilmesine yönelik hedefler belirlendi.

Toplantı, 2026 yılı sağlık hizmetleri planlamalarının netleştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi açısından verimli şekilde tamamlandı.