Milli Eğitim Bakanlığı tarafından himayelerinde yürütülen Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında, İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından “Dilimize Yerleşmiş Yabancı Sözcükler” konulu Liseliler Arası “Anlamını Bul” Çevrim İçi Bilgi Yarışması düzenlendi.

Dil bilincini geliştirmek, söz varlığının zenginliğine dikkat çekmek ve öğrencilerin Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen yarışmada, Osmancık 15 Temmuz Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Beratcan Görken il birincisi oldu.

Beratcan Görken ödülünü, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ın elinden aldı.

Cemil Çağlar, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, il birincisi olan öğrenci ve emeği geçen öğretmenlerimizi başarılarından dolayı kutladı. (Haber Merkezi)