Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, beraberinde CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ve Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül’le birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret etti.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, ziyaretin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik siyasi yasak davasıyla ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi:

“2019’da ve 2024’te 16 milyon İstanbullu’nun desteğini alarak, 2019’da iki kez aynı makama seçilen, 2024 seçimlerinde 800 bin oy farkını 1 milyonun üzerine çıkaran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız.

Atanmışların seçilmişlere içi boş davalarla baskı kurması kabul edilemez. Talimatla hareket edenler şunu unutmasın ki halkın iradesi bir kişinin de bir partinin de üzerindedir.

Hem 2019 İstanbul seçimlerinde hem de son yerel seçimde örneğini gördüğümüz gibi kim halkın iradesini hiçe saymıştır, basiretli, sağduyulu Türk halkı ona gerekli cevabı vermiştir.

İktidarın unuttuğu demokrasi kavramını bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Demokrasi, halkın iradesine dayanan ve özgür düşüncenin en değerli olduğu yönetim biçimidir.

O nedenle halkın iradesine saygı duymayanlar meydanlarda demokrasi dersi de vermeye kalkmasın. Yargıya talimat verenler, bağımsız yaygıdan bahsetmesin.

Her türlü baskıya ve sindirme girişimine rağmen, Hak, Hukuk, Adalet diyerek yollara düştüğümüz Cumhuriyet Halk Partisi’nin her bir neferi olarak Cumhuriyet’in tüm değerlerini savunmaya, demokrasiyi korumaya ve yüceltmeye kararlıyız.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu’na yargı aracılığıyla kurulmaya çalışılan kumpasın bilincindeyiz ve oynanan bu oyunu halkımızla birlikte bozacağız.

Halkın iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur düşüncemiz ve inancımız doğrultusunda İstanbul halkının iradesine yine sahip çıkarak, Yüce Türk yargısının bir darbe daha almasına müsaade etmeyeceğiz.”