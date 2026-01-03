Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanlığı, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Bazı mahalle muhtarlarını ziyaret eden CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız ve parti yöneticileri, hem muhtarların yeni yılını tebrik etti, hem de mahallelerde karşılaşılan sorunları dinleyerek çözüm önerilerini tartıştı.

CHP’li yöneticiler; Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sir, Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, Çepni Mahallesi Muhtarı Ömer Şahinbaş, Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir ile Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı'yı makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlerin diğer muhtarlıklarla devam edeceği açıklandı.

Ziyaretlere; İl Bakanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl ve İlçe Yöneticileri, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, İl Genel Meclis Üyesi Ömer Boyraz ve Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal katıldı.

Ziyaretlerle ilgili bir açıklama yapan İl Başkanı Solmaz, “Mahallemizin ihtiyaçlarını, vatandaşlarımızdan gelen talepleri ve çözüm bekleyen konuları muhtarlarımızla değerlendirerek karşılıklı istişarelerde bulunduk. Yerel yönetimlerde iş birliği ve koordinasyonun güçlenmesi için bu tür ziyaretlerin önemine vurgu yaptık.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak mahallelerimizdeki sorunların takipçisi olmaya, her vatandaşımızın sesine kulak vermeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimizle dayanışma içinde, daha yaşanabilir bir Çorum hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güleryüzü, misafirperverliği ve samimi sohbetleri için muhtarlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

Milletvekili Mehmet Tahtasız ise, “Mahallemizin sorunlarını çözmek, halkımıza daha iyi hizmet sunmak ve Çorum’un her köşesinde dayanışmayı büyütmek için çalışmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

