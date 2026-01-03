Türk Kızılayı Çorum Kan Bağışı Merkezi ekibi Sungurlu’da 4 gün sürecek kan bağışı kampanyası başlattı.

Kan bağışçılarına kupa bardak hediye edilecek.

Atatürk Meydanında düzenlenecek kan bağışı kampanyasında 2-3-4-5 Ocak Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri saat 11.00 ile 18.30 arasında kan bağışları alınacak.

Türk Kızılayı Sungurlu Şube Başkanı Kerim Mandıralıoğlu, ilçe halkını kan bağışı kampanyalarına davet ederek, “Haydi Sungurlu kan bağışı gibi bir iyiliğe öncülük edelim. Bir şifaya vesile olmak en büyük mutluluk kaynağı. Kan bağışında bulunan herkese Kupa hediye edilecektir. Kupalara sponsor olan Arca yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.