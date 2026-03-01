Türk Ocağı Çorum Şubesi tarafından iki haftada bir düzenlenen Ocakbaşı Sohbetleri devam ediyor.

Ocakbaşı Sohbetleri’nin bu haftaki konuğu Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Reyhan oldu.

ENVER PAŞA’NIN HAYATI ELE ALINDI

Programda “Bir İdealist İnsan Tipolojisi: Enver Paşa” konu başlığı altında katılımcılara konferans veren Prof. Dr. Hakan Reyhan, Enver Paşa’nın hayatını Balkan harbi sonrası, 1. Dünya Savaşı ve Türkistan’a geçişi olmak üzere 3 dönem içerisinde ele aldı.

Reyhan, Enver Paşa’yı yalnızca bir asker ya da siyasi figür olarak değil, Osmanlı’nın son dönemindeki büyük kırılmaların merkezinde yer alan idealist bir lider olduğunu söyledi.

PROF. DR. REYHAN: ENVE PAŞA’YI ANLAMAK İÇİN ONU DÖNEMİN ŞARTLARI İÇİNDE DEĞERLENDİRMEK GEREKİR

İttihatçılığın, imparatorluğun parçalanma tehdidi altında olduğu bir dönemde “Bu devlet nasıl kurtulur?” sorusuna cevap arayışından doğduğunu vurgulayan Reyhan, İttihatçıların temel motivasyonunun vatanı kurtarmak olduğunu ifade etti.

Enver Paşa’nın anti-emperyalist bir çizgide faaliyetlerini sürdürdüğünü ve Türkistan’da hayatını kaybedene kadar mücadeleyi bırakmadığını ifade eden Reyhan, Enver Paşa’yı anlamak için onu dönemin şartları içinde değerlendirmek gerektiğini söyledi.

ÇAĞLAR’DAN REYHAN’A TEŞEKKÜR

Türk Ocakları Şube Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar da katkılarından dolayı Reyhan’a teşekkür ederek, Türk Ocaklarının misyonunun ideal insanlar yetiştirmek olduğunu söyledi.

‘YÖNETİCİLER İDEALİST İNSANLAR OLURSA PROBLEMLER DAHA KOLAY ÇÖZÜLÜR’

Siyaset ve toplum ilişkisine dair değerlendirmelerde bulunan Çağlar, Türkiye’nin temel sorunlarının çözümünde “idealist kadroların” belirleyici rol oynayacağını savunarak, “İlişkilerin vıcık vıcık olduğu, takiyenin, manipülasyonun, siyasal aldatmaların hat safhalara ulaştığı toplumsal yapıda buna ‘hayır’ diyebilecek, karşı durabilecek bu anlamda insan ya da insanlar yetiştirmek istiyoruz ve bu konuda da iddialıyız.

İdealist insanların varlığı ve dolayısıyla yönetici noktasına gelmeleri, siyasal gücün ya da erkin bunların elinde olması ciddi anlamda Türkiye’nin problemlerinin çözümünü kolaylaştıracaktır. Onun için biz sözü özü bir, takiye yapmayan, öğrenmeye açık, topluma bu anlamda hizmet vermeyi düşünen insanlar olarak kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz” dedi.

‘ENVER PAŞA KENDİNİ FEDA EDEBİLECEK KADAR MERT BİR İNSAN’

Enver Paşa’nın sıradışı ve idealist bir insan olduğunu ifade eden Çağlar, “Kendisini ifade etme noktasında sert çizgileri vardır. Aldığı kararlar ile dünyada birçok şeyi değiştirmiştir ve birçok şeyi tartışmaya açılmasını sağlamıştır. Mert bir insandır, iyi bir vatanperverdir. Kendisini feda edebilecek kadar mert duruşa sahip büyük bir liderdir” diye konuştu.