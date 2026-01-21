Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Osmancık İlçesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri yerinde inceledi.

Kahvehanelerde genellikle emeklilerle karşılayan Solmaz, emeklilerin insanca yaşam koşullarına kavuşturulması, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir maaş düzeyine ulaştırılması gerektiğinin altını çizerek, CHP iktidarında emeklileri daha rahat ve huzurlu bir hayat standardına kavuşmak için çözüm üreteceklerini kaydetti.

CHP’li milletvekillerinin TBMM’deki emekliler için mücadelesinden bahseden Solmaz, “emeklilerin yaşadığı sorunları çözmeden refaha ve mutluluğa, aydınlık bir geleceğe kavuşmamız imkansızdır” diye konuştu.

Osmancık esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden, ülke ve yerel gündeme dair görüş alışverişinde bulunan Solmaz ve beraberindekiler, “Vatandaşlarımızla her ortamda bir araya gelmeye, sahada olmaya ve halkımızın sesini dinlemeye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Osmancık’ta halkın yoğun ve sıcak ilgisiyle karşılanan CHP heyeti, çözüm bekleyen sorunların takipçisi olacaklarını dile getirdi. (Haber Merkezi)