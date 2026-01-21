Çorum Taksiciler, Minibüscüler ve Servisçiler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi.

Tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Mehmet Gayretli, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

ÇESOB Derviş Günday Toplantı Salonu’ndaki genel kurulun divan başkanlığını ÇESOB Başkanı Recep Gür yaptı.

Divan Başkanlığını Çorum Esnaf ve Sanatkarları Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür’ün yaptığı genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının başladı.

Gelir, gider ve bilanço ile tahmini bütçenin okunarak onaylandığı genel kurulda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı ibra edildi.

Kongrede yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları, aylık ücretlerin, huzur hakları, yolluk ve konaklama ücretleri belirlendi.

Toplantıda bir konuşma yapan Mehmet Gayretli, taksici ve minibüsçü esnafının sorunlarını yakından takip ettiklerini, özellikle korsan taksi konusunda çalışmalarının devam ettiğini belirterek, yeni dönemde taksici ve minibüsçü esnafının hizmetkarı olmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi.

Seçime tek aday olarak giren Gayretli, yapılan oylama sonucu güven tazeledi.

Mehmet Gayretli başkanlığındaki Taksiciler, Minibüscüler ve Servisçiler Odası yönetimi şu isimlerden oluştu; “Gökhan Karataş, Beytullah Koldaş, Turan Bekmezci, Mustafa Kaya, Emrah Şeker, Ufuk Karakaş, Arslan Kaya ve Ali İhsan Keskin”

Denetim Kurulu; “Abdulsamet Ceylan, Erkan Aşan ve Selaattin Keskin”