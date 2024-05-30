Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na Serap Meriç seçildi.

CHP Merkez İlçe Kadın Kolları, parti binasında yapılan kongre ile yönetimini yeniledi.

Mevcut Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül’ün yeniden aday olmadığı CHP Merkez İlçe Kadın Kolları kongresinde seçimlere tek aday ile gidilirken, yapılan seçim sonucunda Serap Meriç, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları’nın yeni başkanı oldu.

Kongrede ayrıca İl Kadın Kolları Başkanlığının genel kurulunda oy kullanmak üzere Merkez İlçe Kadın Kolları’ndan 145 delege belirlendi.

Seçim sonucunda CHP’nin yeni Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç olurken, İl Başkanı Dinçer Solmaz ve Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, yeni başkan Serap Meriç’i kutlayarak, yeni görevinde başarılar diledi.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz; “Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Serap Meriç başkanımızı tebrik ediyor, yeni dönemde yapacağı hizmetlerde başarılar diliyorum. Ayrıca bu görevi kendisine devreden Hanım Ergül başkanımıza da bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar da, Merkez İlçe Kadın Kolları başkanlığına seçilen Serap Meriç’i kutlarken, bayrağı devreden Hanim Ergül ve ekibini de verdikleri katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

2021 yılı Haziran ayında Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevini Filiz Aydın’dan devralan Hanim Ergül, yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini yeni seçilen Serap Meriç’e devretti.

Meriç, “Bizler, aldığımız bu önemli ve onurlu görevin farkındayız. Cumhuriyetin kadınları olarak ev ev, sokak sokak ziyaretlerde bulunarak, gece-gündüz çalışarak, yapılacak ilk seçimde partimizi iktidara taşıyacağız. Bizlere bu önemli görevi layık gören tüm Kadın Kolları üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Serap Meriç’in başkanlığında oluşturulan Merkez İlçe Kadın Kolları yönetiminde; Fatma Baydur, Saliha Beker, Şemsi Gökay, Serap Kaya, Emine Kazak, Gülhanım Koluuzun, Güldane Öksüz, Şefika Özduyucu, Sevda Temiz ve Hanife Yiğitoğlu yer aldı.