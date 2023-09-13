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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’de ilçelerde kongrelerin tamamlanmasıyla birlikte son olarak Merkez İlçe Kongresi de 17 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Konu hakkında açıklamada bulunan CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Merkez İlçe Kongresi’nin 17 Eylül Pazar günü düzenleneceğini belirtti.

Kongrenin saat 09.00’da Devlet Tiyatro Salonu’nda başlayacağını ve saat 17.00’de tamamlanacağını kaydeden Tokgöz, mahalle ve köylerde seçilen delegelerin hür iradeleriyle yeni Merkez İlçe Başkanını belirleyeceğini ifade etti.

Tüm delegeleri ve partilileri kongreye davet eden Ulaş Tokgöz, bugüne kadar yapılan seçimlerin ise adeta demokrasi şöleninde geçtiğini dile getirdi.

Merkez İlçe Başkanlığına aday olan tüm isimlere başarılar dileyen Tokgöz, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve demokrasiyi kuran parti olarak, Türkiye’nin aydınlık geleceğini hedefleyen, ezilenlerin ve halkın partisi olarak halkı kucaklamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bu arada Merkez İlçe Kongresi’nde ise 417 delegenin oy kullanacağı öğrenildi.



