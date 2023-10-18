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Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, il başkanı, ilçe başkanı , yönetim kurulu ve kurultay delegeleri ile birlikte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen il başkanlığı seçiminde kongreye katılan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP'de değişimin mutlaka sağlanacağını belirten bir konuşma yapıp, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Çorum salonu terk ederken tepki toplamışlardı.

CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ve İl Başkanı Dinçer Solmaz da Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar ve yönetim kurulu üyeleri ve kurultay delegeleri ile birlikte 4-5 Kasım'da yapılacak büyük kurultay öncesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmeleri 'CHP Çorum heyetinin değişimden yana olmadığı' şeklinde yorumlandı.